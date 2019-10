Bitterer Ausfall gegen Estland: Deutschland muss offenbar auf Serge Gnabry verzichten

Deutschland muss im EM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend gegen Estland (20.45 Uhr/hier live verfolgen) ausgerechnet auf seinen formstärksten Spieler verzichten. Wie die Bild unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, fällt DFB-Angreifer Serge Gnabry gegen die Balten definitiv aus. Gründ hierfür seien muskuläre Probleme. Beim Anschwitzen im Hotel in Tallinn war Gnabry am Mittag noch dabei gewesen.