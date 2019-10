Löw erklärt Verletzung von DFB-Star Serge Gnabry: "Fühlte sich im Abschlusstraining nicht frei"

Sein Ausfall wiegt schwer: Die deutsche Nationalmannschaft muss im EM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend gegen Estland (hier live verfolgen) auf Serge Gnabry verzichten. Der Star des FC Bayern München fällt laut DFB offiziell wegen "muskulären Problemen" aus. Der 24-Jährige war in den vergangenen Wochen in überragender Verfassung - nicht nur beim DFB, sondern auch beim FCB, wo er unter anderem beim 7:2 gegen Tottenham überragte. Vor dem Anpfiff gegen Estland äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw über den Zustand Gnabrys.