Serge Gnabry über Abschied von Thomas Müller vom FC Bayern: "Ist schwer vorstellbar"

FC Bayern ohne Müller? Gnabry: "Wirklich schwer vorstellbar"

Kovac sorgte mit Aussage über Müller für Zündstoff

Das jüngste Spiel gegen 1899 Hoffenheim war bereits die fünfte Partie in Folge gewesen, in der Müller auf der Bank gesessen hatte – erst nach 60 Minuten wurde er von Trainer Niko Kovac, der vor Anpfiff zudem einen bemerkenswerten Satz ("Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen“) über Müller gesagt hatte, beim Stand von 0:1 eingewechselt. Er bereitete zwar das 1:1 von Robert Lewandowski vor, doch nach dem Spiel verschwand Müller ganz schnell aus dem Stadionl. "Nothing to say, wie der Engländer sagt", meinte er nur - in aller Knappheit.