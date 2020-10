Falsches Corona-Testergebnis bei Serge Gnabry? Hansi Flick: "Natürlich kann es sein"

Beim FC Bayern gibt es offenbar Zweifel an dem zunächst positiven Corona-Test bei Nationalspieler Serge Gnabry. Nachdem ein zweiter Test unter der Woche und ein Antigen-Test am Samstagmorgen jeweils negativ ausfielen, sagte Trainer Hansi Flick vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, dass der ursprüngliche Befund falsch gewesen sein könnte. "Natürlich" könne dies so sein, meinte der Coach bei Sky und verwies darauf, dass es bei einer geringen Anzahl von Tests zu derartigen Resultaten komme könne. Gleichzeitig zeigte Flick aber auch Verständnis für die Umstände und betonte, dass es "keinen Grund zum Jammern" gebe.

Der positive Corona-Test bei Gnabry war von den Münchnern am Dienstagabend vermeldet worden. Der 25-Jährige fehlte deshalb auch zum Champions-League-Auftakt des Titelverteidigers gegen Atlético Madrid (4:0) am Mittwoch. Sollte sich die erste Corona-Diagnose als falsch erweisen, muss Gnabry allerdings wohl trotzdem weiter aussetzen. "Sobald dem RGU (Referat für Gesundheit und Umwelt; d. Red.) ein positiver PCR-Test gemeldet wird, muss die betreffende Person für zehn Tage ab Testergebnis in Absonderung, auch weitere negative Tests heben diese Absonderung nicht auf", zitierte die Bild am Donnerstag eine Sprecherin des RGU der Stadt München.