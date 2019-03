Kovac bestätigt Ausfall: Serge Gnabry wird auch der Nationalmannschaft fehlen

Nach dem Aus in der Champions League fehlte Flügelflitzer Serge Gnabry dem FC Bayern München überraschend beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen). Der 23-Jährige meldete sich offiziell mit einer Erkältung ab - die ihn allem Anschein nach zumindest in den nächsten Tagen noch beschäftigen wird. FCB-Trainer Niko Kovac nahm auch einen Ausfall für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) vorweg.