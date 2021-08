Serge Gnabry mit Doppelpack gegen Lieblingsgegner: "Zum Glück gegen den 1. FC Köln gespielt"

Beim Blick auf die Statistik musste der Matchwinner ein wenig schmunzeln. "Zum Glück haben wir gegen den 1. FC Köln gespielt", meinte Serge Gnabry nach dem 3:2 des FC Bayern gegen die Rheinländer bei DAZN: "Das scheint mir zu liegen." In der Tat: Nach seinem Doppeplpack am Sonntagabend stehen für den Nationalspieler in acht Einsätzen gegen die Kölner insgesamt elf Tore zu Buche. Annähernd oft traf Gnabry gegen keinen anderen Klub. Sein nächster Lieblingsgegner ist der Zweitligist Schalke 04. Gegen den Bundesliga-Absteiger der vergangenen Saison sprangen sechs Tore in zehn Spielen heraus.

