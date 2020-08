Nach "Weltklasse-Aktion" von Serge Gnabry - Lothar Matthäus adelt Bayern-Matchwinner

Serge Gnabry wirkt so, als wäre gerade nichts wirklich Großartiges geschehen. Auch nach dem Einzug ins Finale der Champions League, an dem der Flügelstürmer mit seinem Doppelpack beim 3:0 gegen Olympique Lyon maßgeblich beteiligt war, zeigte der 25-Jährige keine sichtbaren Emotionen. Noch immer fokussiert, analysierte er am Sky-Mikrofon die Partie. In der Anfangsphase haben man angesichts der guten Möglichkeiten des Gegners "Glück gehabt", meinte der Nationalspieler, um dann doch noch mit einer Kampfansage zu schließen: "Wir wollen unbedingt das Triple gewinnen. Das ist der entscheidende Faktor. Wir werden alles dafür geben, um den Titel zu holen."

Um nach den Trophäen in Bundesliga und DFB-Pokal auch noch den Henkelpott in der Königsklasse einzuheimsen, müssen die Bayern am Sonntag Paris St. Germain bezwingen. Dafür werden eine stabilere Defensive und ein Gnabry in Top-Form benötigt. Die Voraussetzungen, um auch im Spiel gegen die Superstars Neymar, Kylian Mbappé & Co. zum Matchwinner zu werden, bringt der Angreifer in jedem Fall mit - davon ist auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus überzeugt.

"Technik, Geschwindigkeit, Abschlussstärke - er hat alles, was ein Top-Angreifer braucht", analysierte der Sky-Experte: "Er hat ein bisschen gebraucht. Nicht jeder kann mit 18 perfekt sein. Er war schon immer ein großes Talent, jetzt ist er stabil. Sein Körper spielt ihm nicht mehr die Streiche wie vorher." Matthäus verwies auf die Odyssee mit Wechseln und Leihgeschäften, die Gnabry auf dem Weg zur Spitze hinter sich bringen musste. Nun habe der Bayern-Star Top-Niveau erreicht. Gegen Lyon gab es das besonders beim 1:0 zu bestaunen, als Gnabry die halbe OL-Mannschaft auf sich zog, um den Ball dann humorlos in den Winkel des gegnerischen Tores zu hämmern.