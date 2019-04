Kampfansage! Serge Gnabry macht FC Bayern vor Spitzenspiel gegen BVB heiß

Geht es noch größer? Am Samstag (18:30 Uhr) treffen mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund die beiden Meisterschafts-Aspiraten in der Bundesliga zum direkten Duell an - und das sieben Spieltage vor Saisonende. Die Ausgangslage ist eindeutig: Bei einem Sieg in München hätte der BVB bereits fünf Punkte Vorsprung auf die Bayern. Der FCB könnte mit einem Heimsieg dagegen die Tabellenführung zurückerobern, die sie beim 1:1 in Freiburg so fahrlässig verspielt hatten. Bayern-Trainer Niko Kovac könne das Dortmund-Spiel aktuell ausblenden, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim. Doch können seine Spieler das auch? Serge Gnabry hat sich gegenüber bundesliga.com nun zum BVB-Gipfel geäußert - und eine Kampfansage Richtung Dortmund geschickt.

FCB-Star Gnabry mit Ansage vor BVB-Gipfel in München: "Ich denke, wir werden das Spiel gewinnen"

"Wir wollen ihnen zeigen, dass wir in diesem Jahr Meister werden wollen", sagte Gnabry im Gespräch mit der englischsprachigen offiziellen Bundesliga-Webseite. Angesprochen auf die Aussage von BVB-Spieler Jadon Sancho, der sagte, dass der Sieg gegen die Bayern im Hinspiel (3:2 in Dortmund) für ihn das Highlight der Saison gewesen sei, antwortete Gnabry: "Dieses Mal wird es andersherum sein", so die klare Ansage des Nationalspielers. "Wir werden es nach dem Spiel sehen, aber ich bin optimistisch. Wir haben einen guten Lauf im Moment. Unser Selbstvertrauen ist groß und ich denke, wir werden das Spiel gewinnen. Hoffentlich kann ich ihm das nach dem Spiel sagen."

Gnabry, der seit dieser Saison beim FC Bayern spielt, befindet sich in glänzender Form. Der 23-Jährige absolvierte in dieser Spielzeit bisher 32 Pflichtspiele und erzielte dabei neun Treffer und trug sieben Vorlagen bei. Beim 1:1 in Freiburg stand der Flügelspieler allerdings nicht in der Startelf. Dennoch freut sich Gnabry bereits auf den BVB-Gipfel: "Es ist das größte Spiel der ganzen Saison, und man freut sich darauf, mit all der Begeisterung, die rund um das Duell herrscht."

Heidenheim statt BVB - Pokal für Bayern-Trainer Niko Kovac wichtiger

Für Gnabry und Co. heißt es am Mittwoch (18:30 Uhr) allerdings Marc Schnatterer statt Marco Reus oder Robert Glatzel statt Paco Alcácer, wenn der Rekordpokalsieger FC Bayern den nächsten Schritt Richtung 23. Endspiel machen will. "Wir dürfen niemanden unterschätzen", warnte Trainer Kovac. Ob dazu alle schwarz-gelben Fahnen aus den Räumen verbannt würden oder seine Spieler ein Biene-Maja-Verbot bekommen würden, wurde der Coach gefragt - und lächelte. "Genau so. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag."

