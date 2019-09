FC-Bayern-Profi Serge Gnabry: Deshalb habe ich den FC Arsenal damals verlassen

Erst später, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro sowie in der Bundesliga bei Werder Bremen und 1899 Hoffenheim , sollte die große Stunde des heutigen Nationalspielers schlagen. Der Wechsel in die Beletage des deutschen Fußballs hat sich für Gnabry als richtig herausgestellt, auch wenn er sich mit diesem Schritt anfangs schwer tat, wie er gegenüber der britischen Daily Mail erklärt: " Es war die schwierigste Entscheidung, die ich je im Fußball treffen musste, einen Klub wie Arsenal zu verlassen, diese Fans, die Mitspieler ."

Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb.

Gnabry über Wechsel: "Es war die richtige Entscheidung"

Im Jahr 2016 kehrte das Top-Talent nach Deutschland zurück und heuerte an der Weser an. Nach elf Treffern in 27 Bundesligaspielen klopfte der FC Bayern an seiner Tür an, der ihn für acht Millionen Euro verpflichtete und für eine Saison nach Hoffenheim verlieh. Auch im Kraichgau überzeugte Gnabry (zehn Tore in 22 Bundesligaspielen), sodass ihn der FCB 2018/19 guten Gewissens erstmals selbst ins Rennen schicken konnte. Mit Erfolg: Der Nationalspieler hatte großen Anteil am Gewinn des Doubles und ist aus der Stammelf aktuell nicht mehr wegzudenken. Am Dienstag kann er Ex-Verein Arsenal in der Champions League einen Gefallen tun: Mit den Bayern trifft er auf Arsenals großen Rivalen Tottenham Hotspur.