Serge Gnabry als Frühstarter beim FC Bayern: DFB-Star nach EM vorzeitig zurück im Training

Vom enttäuschenden Achtelfinal-Aus erholt kehrte Nationalspieler Serge Gnabry bereits am Freitag und als erster EM-Fahrer wieder zurück auf den Platz an der Säbener Straße. Sein neuer Trainer Julian Nagelsmann hatte ihn und die anderen Nationalspieler erst in der kommenden Woche erwartet.