Serge Gnabry, Matthias Ginter & Co: Das wurde aus den Olympia-Medaillengewinnern von 2016

Fünf Jahre nach den letzten Olympischen Spielen greift die deutsche Auswahl ab Donnerstag wieder nach der Goldmedaille. Es wäre die erste unter der Führung des DFB, das einzige deutsche Olympia-Gold im Fußball konnte das DDR-Team 1976 in Montreal bejubeln. Sehr nah dran war Deutschland bei den Spielen von Rio de Janeiro im Sommer 2016. Nur knapp verpasste die stark besetzte Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch die Krönung, scheiterte erst im Elfmeterschießen an Gastgeber Brasilien um Superstar Neymar.

Das deutsche Team wurde von einigen Spielern gebildet, die später auch Hauptrollen in der A-Nationalmannschaft übernahmen - und wieder anderen, die in den Jahren nach den Spielen beinahe in der Versenkung verschwanden. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf das Schicksal der Spieler der damaligen deutschen Delegation, zu der als früherer DFB-Sportdirektor auch der neue Bundestrainer Hansi Flick gehörte, der Hrubesch vor Ort in Brasilien unterstützte.