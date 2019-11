Serge Gnabry nach Drei-Tore-Gala gegen Nordirland: "Nervig, noch von Umbruch zu sprechen"

Wieder einmal hat Serge Gnabry seine Wichtigkeit für die deutsche Nationalmannschaft bewiesen. Mit drei Toren - seinen Länderspiel-Treffern elf bis 13 im überhaupt erst 13. Einsatz - legte er den Grundstein zum 6:1-Kantersieg des DFB-Teams am Dienstagabend gegen Nordirland zum Abschluss der EM-Qualifikation. Dort erreichte Deutschland letztlich mit nur einer Niederlage den Gruppensieg vor Holland, was der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw eine gute Ausgangsposition für die Auslosung der EM-Gruppen am 30. November in Bukarest verschafft.