Bayern-Stars Gnabry und Lewandowski in Leipzig ausgewechselt: Nagelsmann gibt Verletzungsupdate

Der FC Bayern bangt vor dem Auftakt der Champions League am kommenden Dienstag beim FC Barcelona um den Einsatz von Nationalspieler Serge Gnabry. Der Flügelstürmer musste am Samstagabend beim 4:1 im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig unmittelbar vor der Pause verletzt ausgewechselt worden. "Bei Serge ist es irgendetwas im Rücken, vielleicht ein Hexenschuss. Wir hoffen, dass es zum Barcelona-Spiel klappt", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kurz nach dem Triumph an alter Wirkungsstätte bei Sky.

Im Fall seines ebenfalls ausgewechselten Top-Stürmers Robert Lewandowski gab der Coach derweil bereits vorsichtig Entwarnung. Der polnische Nationalspieler sei von Beschwerden an den Adduktoren geplagt worden, berichtete Nagelsmann. Die Auswechslung sei "eine Vorsichtsmaßnahme" gewesen, damit der Torjäger "fit und gesund bleibt". In Leipzig hatte sich Lewandowski per verwandeltem Handelfmeter in die Liste der Torschützen eingetragen und sein Konto in dieser Saison auf sechs Treffer in vier Spielen geschraubt.

