Serge Gnabry schwärmt von Julian Nagelsmann: Kommender Bayern-Trainer "macht Spieler besser"

Für Bayern-Star Serge Gnabry ist Julian Nagelsmann eine gute Wahl als Nachfolger von Hansi Flick auf dem Posten des Trainers beim FC Bayern München . In einem Interview mit Spox und Goal, das am Freitag veröffentlicht wurde, schwärmte Gnabry bereits vor dem offiziellen Nagelsmann-Start in München vom aktuellen RB-Leipzig-Coach. "Er ist jemand, der seine Spieler besser macht. Ich freue mich sehr, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten" , sagte der deutsche Nationalspieler, einer von 26 EM-Fahrern des DFB.

Gnabry und Nagelsmann kennen sich bereits bestens: Der Flügelflitzer spielte in der Saison 2017/18 als Bayern-Leihspieler bei der TSG Hoffenheim, die damals von Nagelsmann betreut wurde - und überzeugte mit 10 Treffern in 21 Pflichtspielen. "Ich habe mich unter ihm sehr gut entwickelt. Er ist noch sehr jung, hat einen guten Drive und legt großen Wert auf kleine Details", so der FCB-Angreifer. Besonders taktisch habe Nagelsmann sein Team "immer hervorragend" eingestellt: "Er will in jeder Trainingseinheit und bei jeder Spielanalyse immer bestens vorbereitet sein. Wir haben meist die Dinge trainiert, die wir im vorherigen Spiel nicht gut gemacht haben. Immer und immer wieder, bis wir es besser gemacht haben", führte Gnabry weiter aus.