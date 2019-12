Frankreich-Trainer Didier Deschamps: "Serge Gnabry kann nicht gleich das bringen, was Thomas Müller geleistet hat"

Trotz des Vorrunden-Debakels bei der WM in Russland und des weiterhin nicht abgeschlossenen Umbruchs beim DFB-Team geht der französische Nationaltrainer Didier Deschamps mit großem Respekt in das Europameisterschafts-Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am 16. Juni in München. Deutschland sei eine "große Nation"und ein "Favorit für den EM-Gewinn", sagte der Weltmeister-Coach der Sport Bild. Frankreich und Deutschland messen sich in der wohl schwierigsten EM-Gruppe zudem mit Titelverteidiger Portugal und einem Team, das in den Playoffs im kommenden März noch ermittelt wird.