Sergen Yalcin nach Klatsche gegen BVB nicht mehr Besiktas-Trainer – Daniel Farke wird offenbar Nachfolger

Besiktas Istanbul hat nach der herben 0:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend in der Champions League Konsequenzen gezogen und die Trennung von Trainer Sergen Yalcin bekanntgegeben. Diese sei im beiderseitigem Einvernehmen geschehen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

