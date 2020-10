Transfer fix! FC Barcelona verpflichtet Sergiño Dest von Ajax Amsterdam - FC Bayern geht leer aus

Der FC Barcelona bekommt einen neuen Außenverteidiger: Die Katalanen bestätigten am Donnerstag die Verpflichtung von Sergiño Dest. Der erst 19 Jahre alte US-Amerikaner, der auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt vom holländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam und unterzeichnet in Barcelona einen Vertrag bis 2025. Der Marktwert von Dest wird auf rund 18 Millionen Euro geschätzt, die Ablöse soll Medienberichten zufolge zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen. Auch der FC Bayern hatte um die Dienste des Youngsters gebuhlt - die Münchner gehen nun aber leer aus.

Barcelona-Transfer Dest bereits mit Champions-League-Erfahrung Dest war im September 2019 aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft von Ajax aufgerückt. In der vergangenen Saison bestritt er 20 Partien in der Eredivisie (fünf Torvorlagen), verzeichnete zudem fünf Einsätze in der Champions League und drei in der Europa League. Fast immer wurde Dest dabei als Rechtsverteidiger eingesetzt, gelegentlich half er jedoch auf der linken defensiven Außenbahn aus.

Lange sah es so aus, als könnte der FC Bayern das Rennen um Dest gewinnen. Wie Sky berichtete, soll der deutsche Rekordmeister ebenfalls 20 Millionen Euro geboten haben. Im Frühjahr hatte sich Dest zudem bereits die Bundesliga-Partie der Münchener gegen die TSG Hoffenheim vor Ort angeschaut. "Ich habe mir gedacht: Wenn Bayern interessiert ist, will ich ein bisschen etwas darüber wissen, wie der Klub funktioniert. Deswegen dachte ich, es wäre gut, es mir anzugucken", erklärte das Top-Talent, das mit zwölf Jahren in die Jugend von Ajax kam und dort in der vergangenen Saison den Durchbruch schaffte.