Bericht: Ajax-Jungstar Sergino Dest will zum FC Bayern wechseln - Hohe Ablöse für US-Nationalspieler?

Sergino Dest ist eines der vielversprechendsten Talente Europas auf der Rechtsverteidiger-Position. Der erst 19 Jahre alte in Holland geborene US-amerikanische Nationalspieler gehörte in der mittlerweile abgebrochenen Saison der Eredivisie zum Stammpersonal von Ajax Amsterdam - und hat mit seinen starken Leistungen für den Champions-League -Halbfinalisten der Vorsaison offenbar das Interesse des FC Bayern München geweckt. Seit Monaten wird Dest mit dem FCB in Verbindung gebracht. Wie Sky nun berichtet, soll sich das Ajax-Juwel für einen Transfer zum FC Bayern ausgesprochen haben.

So gäbe es dem Bericht zufolge mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain zwar noch zwei ernsthafte Konkurrenten im Transfer-Kampf um Dest - allerdings sei Dest, dessen Vertrag in Amsterdam erst im Juni 2022 ausläuft, von den Bayern überzeugt. Der dreifache US-Nationalspieler soll seinem Klub zudem mitgeteilt haben, dass er den Verein schon in diesem Sommer verlassen möchte. Die Ablöse für den Jungstar könnte sich nach Sky-Informationen auf 20 bis 30 Millionen Euro belaufen. Noch sei unklar, ob der FC Bayern auf diese Forderung eingehen will.