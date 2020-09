Oliver Kahn spricht über Personalplanungen beim FC Bayern und Transfer-Ziel Sergiño Dest

Die Bild hatte am Freitagvormittag vermeldet, dass sich die Münchner mit Dest auf einen Vierjahresvertrag (plus Option für eine weitere Spielzeit) verständigt hätten. Der Transfer solle in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Ein Vollzug scheitere noch an den Ablöseverhandlungen beider Klubs. So soll Ajax 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen fordern, die Münchner jedoch lediglich bereit sein, zehn Millionen plus Boni zu zahlen. Die Bild spekuliert über eine mögliche Einigung bei 15 Millionen Euro.