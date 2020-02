Sergino Dest weiter im Visier des FC Bayern: Er war schon in der Allianz Arena, Salihamidzic beobachtete ihn

Hasan Salihamidzic hatte sich ein "gutes" Spiel ausgesucht, in dem er den potenziell neuen Rechtsverteidiger des FC Bayern beobachtete. Beim 1:0-Sieg vom niederländischen Tabellenführer Ajax Amsterdam gegen PSV Eindhoven konnte Sergino Dest vollends überzeugen. Laut Bild war der Münchner Sportdirektor auch wegen des 19-Jährigen in der Arena in Amsterdam. Zudem interessant: Beim 4:3-Sieg der Bayern im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim soll der Spieler ebenfalls in der Allianz Arena gewesen sein. Bahnt sich da ein Transfer im Sommer an?