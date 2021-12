Riesen-Erfolge mit ManCity und das wichtigste Tor des Jahres: So lief die Karriere von Sergio Agüero 

Am Mittwochmittag wurde offiziell bestätigt, was sich schon angebahnt hatte: Sergio Agüero beendet wegen Herzproblemen seine fußballerische Karriere. Der Argentinier, der zuletzt in Diensten des FC Barcelona stand, war Ende Oktober in einem Ligaspiel zusammengebrochen. Die festgestellten Herzrhythmusstörungen verbannen den 33-Jährigen nun dauerhaft vom Spielfeld. Anzeige

Hinter Agüero, der neben Messi als einer der prägendsten argentinischen Fußballer seiner Zeit gilt, liegt eine unfassbar erfolgreiche Karriere. Bei Atlético Madrid gelang der Durchbruch in die Weltspitze. In der Premier League wuchs er bei Manchester City zur Vereinslegende und einem der besten Stürmer der Liga überhaupt, ehe seine Karriere nun beim großen FC Barcelona ein jähes Ende fand.

Durchbruch in die Weltspitze bei Atlético

Agüero begann seine Laufbahn beim argentinischen Erstligisten CA Independiente, für den er mit gerade einmal 15 Jahren bereits in der höchsten Spielklasse des Landes auflief. Kein Wunder also, dass drei Jahre später Atlético Madrid auf das junge Toptalent aufmerksam wurde. In der spanischen Hauptstadt blieb Agüero fünf Jahre, in denen ihm 74 Tore in 175 Ligaspielen gelangen. Die Gewinne der Europa League 2010 und des anschließenden UEFA Super Cups markierten Agüeros erste große Erfolge auf Vereinsebene.

2011 unterschrieb Agüero dann bei Manchester City. In den folgenden zehn Jahren prägte er eine ganze Ära, sowohl in der Liga als auch im Verein. Satte 260 Tore in 390 Spielen tragen dem eindrucksvoll Rechnung. Mit den "Citizens" gewann Agüero 13 nationale Titel, davon alleine fünf Mal die Premier League. Einzig in der Champions League reichte es nie zum ganz großen Wurf. 2021 kam Agüero dem Triumph unter Pep Guardiola am dichtesten, doch im Finale setzte es eine Niederlage gegen den FC Chelsea.

Historisch: Das Tor zur Meisterschaft in der Nachspielzeit

Neben allen Erfolgen sticht ein Moment aber besonders heraus. Am 13. Mai 2012 machte Agüero sich bereits in seinem ersten Jahr bei City unsterblich. Im entscheidenden Spiel um die englische Meisterschaft erzielte er in der 94. Minute den Siegtreffer gegen die Queens Park Rangers - und sicherte seinem Team damit buchstäblich in letzter Minute den ersten Ligatitel seit 44 Jahren.

Nicht zu unterschlagen ist auch Agüeros Einfluss in der argentinischen Nationalmannschaft. Im zarten Alter von gerade einmal 20 Jahren wurde er mit "La Albiceleste" 2008 Olympiasieger. Mit zwei Toren im Halbfinale gegen Brasilien hatte Agüero daran entscheidenden Anteil. Gerade deutschen Fußballfans wird auch der WM-Finaleinzug 2014 geläufig sein. Der große Triumph blieb Agüero nach Mario Götzes entscheidendem Treffer in der Verlängerung verwehrt. Dafür klappte es im vergangenen Sommer mit einem großen anderen Ziel: Nach zwei Finalniederlagen 2015 und 2016 holte Agüero mit Argentinien 2021 endlich den langersehnten Pokal bei der Copa América.