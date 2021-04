Drei Szenarien: So könnte es für Sergio Agüero nach dem Abschied von ManCity weitergehen

Zehn Jahre, 384 Spiele, 257 Tore. Das sind die eindrucksvollen Eckdaten, die Sergio Agüero bei Manchester City vorweisen kann. Am Saisonende wird die erfolgreiche Zusammenarbeit beendet. Wie am Montag bekannt wurde, erhält der inzwischen 32 Jahre alte Argentinier beim Tabellenführer der Premier League keinen neuen Vertrag. Für die Vereinslegende soll eine Statue errichtet werden - eine seltene Geste für einen noch aktiven Fußballer. Und genau das wird Agüero auch nach seiner Zeit bei den Citizens bleiben.

Agüero habe "Unglaubliches geleistet und viel dazu beigetragen, dass City da ist, wo wir heute stehen", sagte sein langjähriger Mitspieler Ilkay Gündogan am Dienstag auf einer DFB-Pressekonferenz. "Wir haben ihn zum Glück noch ein paar Wochen und ich hoffe, dass er noch dazu beiträgt, die Saison positiv abzuschließen." Im Sommer beginne für ihn dann "eine neue Etappe mit neuen Herausforderungen und ich bin voll und ganz bereit, mich ihnen mit derselben Leidenschaft und Professionalität zu stellen, die ich immer an den Tag gelegt habe, um weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen", erklärte Agüero. Nur: Wo wird der Topstar künftig auflaufen? Der SPORT BUZZER über drei mögliche Szenarien für die Agüero-Zukunft.

Szenario 1: Er bleibt Fußball-Europa erhalten – ob bei Juve, Barca oder Chelsea

Eine weitere, wenn auch unwahrscheinliche Möglichkeit wäre ein Verbleib in der englischen Premier League. Agüero hat eine sehr enge Verbindung zu ManCity, weshalb kaum anzunehmen ist, dass er sich etwa einem Rivalen wie dem FC Chelsea anschließen würde, obwohl auch dem Team von Thomas Tuchel ein Interesse am Rekordtorschützen der Citizens nachgesagt wird.

Szenario 2: Emotionale Rückkehr in die Heimat oder Karriere-Ausklang in der MLS

Schon vor vielen Jahren hat Agüero den Fans in seiner argentinischen Heimat versprochen, vor seinem Karriereende nochmal für seinen Jugendklub Independiente auf Torejagd zu gehen. "Ich habe nichts mit Independiente gewonnen und ich will mit dem Verein Meister werden", sagte er über den Klub, den er 2006 mit Ziel Atlético verließ. Die Gelegenheit für ein Comeback des verlorenen Sohnes wäre günstig, Agüero ist ablösefrei und somit auch für den traditionsreichen Klub aus Avellaneda erschwinglich, der sieben Mal die Copa Libertadores gewinnen konnte. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Schritt für Agüero noch zu früh kommt, wo er noch auf "höchstem Niveau" spielen möchte - schließlich kann er in zwei, drei Jahren immer noch in die Heimat wechseln.

Auch ein Transfer in die nordamerikanische Major League Soccer wird immer wieder als Option ins Spiel gebracht. Agüero könnte es seinem Landsmann Gonzalo Higuain gleich tun, der seit September 2020 bei Inter Miami unter Vertrag steht - dem Klub, bei dem David Beckham einer der Anteilseigner ist und bei dem bereits eine ganze Reihe aus Europa bekannter Profis aktiv ist - darunter Weltmeister Blaise Matuidi und der frühere englische Nationalspieler Ryan Shawcross.