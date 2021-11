Sergio Agüero reagiert auf Berichte über Karriereende: Entscheidung "innerhalb von 90 Tagen"?

Jetzt spricht Sergio Agüero: Am Freitag berichtete der katalanische Radiosender "Catalunya Ràdio" und andere spanische Medien unter Berufung auf Klubkreise über ein unfreiwilliges Karriereende von Barca-Neuzugang Sergio Agüero. Nachdem der Argentinier sich im Ligaspiel gegen Deportivo Alaves auf den Boden setzte bestätigte sein Klub im Nachhinein, dass der 33-Jährige an Herzproblemen leidet. Ob der ehemalige ManCity-Stürmer noch einmal den Weg zurück auf den Platz finden wird, ist weiter offen.

Der Argentinier, der im vergangenen Transfer-Sommer ablösefrei von Manchester City nach Barcelona gewechselt war, hatte bislang weite Teile der Saison verpasst. Eine Wadenverletzung setzte den 33-Jährigen in neun Pflichtspiele außer Gefecht. So absolvierte Agüero für die Katalanen bislang erst fünf Partien, in denen ihm ein Treffer gelang.