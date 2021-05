Guardiola huldigt City-Star Agüero mit zittriger Stimme - Wechsel des Stürmers zum FC Barcelona angekündigt

Die Emotionen konnte Pep Guardiola nicht stoppen. Nicht der zuvor erhaltene Silberpokal bei der Meisterfeier sorgte beim Trainer des englischen Champions Manchester City für reichlich Gefühlsregungen, sondern der Abschied von Stürmerstar Sergio Agüero. "Wir lieben ihn so sehr. Er ist eine besondere Person für uns", schwärmte Guardiola mit zittriger Stimme vom Argentinier: "Er ist so toll, so toll."

