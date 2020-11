Knie-Verletzung: Spanien-Star Sergio Busquets droht Ausfall für Spiel gegen Deutschland

Die spanische Nationalmannschaft muss im entscheidenden Gruppenspiel der Nations League am Dienstag gegen die deutsche Auswahl womöglich ohne Mittelfeldspieler Sergio Busquets antreten. Der 32-Jährige vom FC Barcelona habe sich am Samstag beim Spiel gegen die Schweiz am Knie verletzt, teilte der spanische Fußballverband auf Twitter mit. Der Katalane habe durch einen harten Schlag in der 43. Spielminute eine Blessur des äußeren Seitenbandes am linken Knie erlitten. Er hatte beim 1:1 in Basel aber noch bis zur 73. Minute durchgehalten, als er schließlich darum bat, ausgewechselt zu werden. Anzeige

Busquets habe am Sonntag nicht am Training der Nationalelf in der Schweiz teilgenommen, schrieb der Verband weiter. Am Montag solle nach der Rückkehr der Mannschaft nach Spanien in Sevilla eine MRT-Untersuchung Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. Dann dürfte sich auch klären, ob Busquets - einer der letzten Spieler des Weltmeisterteams von 2010 in der spanischen Mannschaft - in Sevilla gegen die DFB-Auswahl von Joachim Löw dabei ist. Spanien muss nach dem mühsamen 1:1 gegen die Schweiz gegen Deutschland gewinnen, wenn es die Endrunde der Nations League noch erreichen will.