Ex-Bundesliga-Profi Sergio Pinto lobt Portugal für Jugendarbeit: "Individuelle Arbeit im Vordergrund"

Pinto sagt: "In Deutschland hat man in der Jugend ein bisschen das Gefühl, dass nicht der einzelne Spieler im Vordergrund steht, sondern der Erfolg." In Portugal sei das anders. "Das ist vielleicht der Unterschied zu Portugal oder auch Spanien. Da wird sehr viel individuell trainiert", erklärt der Ex-Profi, der mittlerweile als Chefscout bei Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth arbeitet. Das gesamte Interview gibt es hier im Video!