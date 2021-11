Sergio Ramos vor Debüt bei PSG? Neuzugang im Kader für Champions-League-Spiel gegen Manchester City

Das lange Warten könnte am Mittwoch ein Ende haben. Sergio Ramos wurde von PSG-Trainer Mauricio Pochettino in den Champions-League-Kader für das Gruppenspiel gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr) berufen. Der französische Branchenprimus veröffentlichte die Liste des Aufgebots am Dienstag. Ramos könnte damit zu seinem ersten Pflichtspiel im Trikot des Ligue-1-Spitzenreiters kommen.

Der 35-Jährige war im Sommer nach 16 Jahren bei Real Madrid ablösefrei nach Paris gewechselt, hatte dort aufgrund von mehreren Verletzungen an Knie und Wade jedoch bislang noch keinen einzigen Einsatz verbuchen können. Zuvor hatte er bereits die Europameisterschaft im Sommer mit der spanischen Nationalmannschaft verpasst, nachdem er eine hartnäckige Sehnenverletzung nicht vollständig auskurieren konnte. Auch in Paris forderte ihn sein Körper zu einer langwierigen Zwangspause. Erst Anfang November hatte die Real-Ikone sein erstes PSG-Training absolviert und einen Schritt in Richtung Comeback gemacht.