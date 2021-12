Sergio Ramos trifft mit Paris Saint-Germain auf Ex-Klub Real Madrid: "Ich werde für PSG sterben"

Häufig hat Sergio Ramos seit seinem Wechsel im Sommer für seinen neuen Klub noch nicht gespielt. Genau einmal kam der Spanier bislang für Paris Saint-Germain zum Einsatz. In der Champions League steht sein Debüt für den Scheich-Klub sogar noch aus. Und die Pannen-Auslosung am Montag wollte es so, dass dies womöglich ausgerechnet gegen Real Madrid sein könnte, sollte Ramos denn einsatzfähig sein.

Anzeige