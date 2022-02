Rätsel um Sergio Ramos: PSG-Star offenbar doch im Kader für das Duell mit Ex-Klub Real Madrid

Sergio Ramos von Paris Saint-Germain könnte im Champions-League-Duell mit seinem Ex-Klub Real Madrid am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime Video) zum Einsatz kommen. Verschiedene Medien hatten im Vorfeld berichtet, dass der 35 Jahre alte Spanier mit einer Wadenverletzung ausfallen werde. Doch am Dienstagmorgen veröffentlichte PSG ein Foto des Kaders via Instagram. Der Name Ramos tauchte auf einem Bild in einer Story neben Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. auf. Eine weitere Mitteilung gab es von den Franzosen zunächst aber nicht.

