Kroos, Özil und Spaniens Presse über Ramos-Abschied bei Real Madrid: "Bester! Verteidiger! Jemals!"

Toni Kroos hat Sergio Ramos mit drei Worten via Twitter gehuldigt. "Bester! Verteidiger! Jemals!“, schrieb der deutsche Nationalspieler von Real Madrid am Donnerstag. Am Abend zuvor war bekannt geworden, dass Klub-Ikone Ramos die "Königlichen" verlassen wird. Der 35-Jährige hatte bei seinem Herzensverein keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Er war im Sommer 2005 vom FC Sevilla in die spanische Hauptstadt gewechselt und holte mit Real insgesamt 22 Titel. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2008 und 2012 Europameister, 2010 Weltmeister. Anzeige

Für die aktuelle EM wurde Ramos nach Verletzungen in der vergangenen Saison von Trainer Luis Enrique nicht berufen. Mit 180 Einsätzen ist Ramos Spaniens Rekordnationalspieler. "Eine Legende geht", schrieb die Sportzeitung AS am Donnerstag auf ihrer Titelseite und widmete Ramos trotz der Europameisterschaft die ersten drei Seiten: "Ein Mythos von Madrid sagt Adios." Bei der Marca hieß es: "Das Ende einer Ära."