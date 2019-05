Kehrtwende auf Pressekonferenz: Sergio Ramos will Real Madrid doch nicht verlassen

Sergio Ramos möchte nun doch bei Real Madrid bleiben - und seine Karriere vielleicht sogar bei den "Königlichen" beenden. Das bestätigte der Kapitän auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag. Seit Wochenbeginn hatte es heftige Spekulationen über die Zukunft des 33-Jährigen gegeben, dem angeblich eine Offerte aus China vorliegen soll. Nun bekräftigte der Welt- und Europameister jedoch, in Madrid bleiben zu wollen.

Ramos will nicht für Team spielen, das mit Real Madrid im Wettbewerb spielt

Sergio Ramos spielt seit 14 Jahren für Real Madrid

Der Innenverteidiger spielt seit schon seit 14 Jahren für Real Madrid. Er war im Sommer 2005 für rund 27 Millionen Euro vom FC Sevilla in die Hauptstadt gewechselt. Mit Real gewann er unter anderem vier Mal die Champions League, zuletzt drei Mal in Serie zwischen 2016 und 2018, sowie vier Mal die Primera División.

In der abgelaufenen Saison gewannen die Weißen aber keinen einzigen Titel. In der Königsklasse scheiterte der Titelverteidiger schon im Achtelfinale sensationell an Ajax Amsterdam. In der Liga belegte man nur Platz drei mit 19 Punkten Rückstand auf Meister FC Barcelona. Der Abstand zum Erzrivalen war so groß wie noch nie seit Gründung der Liga im Jahr 1929.