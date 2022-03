Vom Tränenabschied aus Madrid zum drohenden Karriere-Ende bei PSG: Der tiefe Fall von Sergio Ramos

Sergio Ramos geht ganz sicher als einer der härtesten Innenverteidiger in die Fußball-Geschichte ein. Doch nicht nur das – er war auch über viele Jahre einer der Besten auf seiner Position. Er verteidigte alles, was sich ihm in den Weg stellte. Er war der Schrecken eines jeden Angreifers. Am Mittwochabend spielt all das keine Rolle - der 35-Jährige verpasst verletzungsbedingt das Champions-League-Duell mit seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain bei Ex-Verein Real Madrid (21 Uhr/DAZN). Bitter für die Real-Legende. Anzeige

Bei einem Treffen mit dem SPORTBUZZER im August 2019 zeigte sich Ramos von seiner besten Seite. Er ist ein offener, gut gelaunter und netter Typ. Der Spanier präsentierte gerade seine Doku-Serie in London. Und redete fröhlich über das Leben als Fußballer – aber auch über die Schattenseiten des Geschäfts. Negative Momente gab es in der Karriere von Ramos nur selten. 15 Jahre, 22 Titel, darunter vier Triumphe in der Champions League, viele Jahre der Kapitän, der Antreiber, der Unermüdliche, der Kämpfer in Person. 671 Spiele im Trikot der Königlichen, 101 Tore, davon viele in wichtigen Partien. Bei Real Madrid ist der Junge aus einem Vorort von Sevilla eine Legende. "Bester! Verteidiger! Jemals!", brachte es Ex-Mitspieler Toni Kroos mal sehr zutreffend auf den Punkt.

Ramos holte nicht nur mit den Königlichen Titel, er gewann auch mit Spanien 2008 und 2012 die Europameisterschaft sowie 2010 die Weltmeisterschaft. Warum er nie den Titel als Weltfußballer erhielt, bleibt für viele bis heute ein Rätsel. "Abgesehen von den Zahlen wirst Du immer einer unserer Kapitäne sein und einer unserer Lieblinge", sagte Klub-Boss Florentino Perez bei der für Ramos tränenreichen Verabschiedung im vergangenen Juni. Doch für genau diesen Liebling begann im vergangenen Jahr eine schwere Zeit. Er kam bei Real nicht mehr regelmäßig zum Einsatz, verpasste aufgrund einer Sehnenreizung sogar die EM. Das offizielle Aus bei Real war der Tiefpunkt des Jahres.

Ramos-Debüt erst 143 Tage nach dem Wechsel

Als Paris Anfang Juli die Verpflichtung von Ramos bekanntgab, konnte der knallharte Abwehrboss endlich wieder lachen. "Das ist eine große Veränderung in meinem Leben, eine neue Herausforderung - und es ist ein Tag, den ich niemals vergessen werden", sagte er und blickte mit voller Vorfreude auf die Zeit in der französischen Hauptstadt. Die ersten Wochen liefen nach Plan, dann aber machte die Wade dicht. Erst war von einer Pause bis zu acht Wochen die Rede. Sein Debüt gab der Spanier aber erst am 28. November – 143 Tage nach der Bekanntgabe des Wechsels.

Der inzwischen fast 36-Jährige machte nur dieses eine Spiel, wurde dann wieder von muskulären Problemen gestoppt. Als er nach etwa zwei Wochen Pause fünf Pflichtspiele im Kader stand, war die Hoffnung groß. Doch Anfang dieses Jahres bereitete wieder die Wade große Sorgen. Verschiedene Medien berichteten sogar davon, dass ein Karriere-Ende bevorstehe. "Er leidet mehr als jeder andere. Er ist enttäuscht und frustriert", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino vor wenigen Tagen.

Arzt erklärt Verletzung von Ramos

Der frühere Arzt der französischen Nationalmannschaft, Jean-Marcel Ferret, gab im Gespräch mit RMC genaue Einblicke in den Gesundheitszustand von Ramos. "Es geht um den Aufbau des Wadenmuskels. Sie müssen bedenken, wie der Muskel angesichts der Schläge gealtert ist, die Ramos in seiner Karriere einstecken musste, während er 19 Saisons auf höchstem Niveau spielte, und wie sehr das seine Waden geschwächt hat", sagte der Arzt, der ein Karriereende für möglich hält.



Es wäre ein bitteres Aus einer beeindruckenden Laufbahn. Doch Ramos wird weiter kämpfen – so, wie er es immer getan hat. Auf und neben dem Platz. Er ist ein Spieler, den sich viele Klubs wünschen. Einer, der seine Mannschaft nie im Stich lässt. So wie an diesem Mittwoch, wenn es in sein altes Wohnzimmer Estadio Santiago Bernabéu geht. Ramos reiste trotz Verletzung mit nach Madrid. Mit gemischten Gefühlen. Mit Erinnerungen an eine glorreiche Zeit im Trikot von Real und Sorgen um seine Zukunft bei PSG.

