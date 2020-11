PSG bietet Real-Star Sergio Ramos offenbar Dreijahres-Vertrag mit Mega-Gehalt

Die Zukunft von Sergio Ramos bei Real Madrid ist weiter unklar. Der Vertrag des Verteidigers läuft im kommenden Sommer aus. Andere Vereine können daher die Verhandlungen mit dem 34-Jährigen ab dem 1. Januar aufnehmen. Laut der spanischen Zeitung Diario AS gehört Paris Saint-Germain zu den Interessenten. Der Klub von Thomas Tuchel bietet Ramos offenbar ein ordentliches Vertragspaket an. Angeblich sollen die Franzosen bereit sein, dem Nationalspieler einen Dreijahres-Vertrag mit 20 Millionen Euro netto pro Jahr anzubieten.

Aufs Geld kommt´s dem Verteidiger aber wohl nicht an. Wie Diario AS weiter berichtet, wünscht sich Ramos einen Zweijahresvertrag zu den gleichen Konditionen wie aktuell. Der 34-Jährige verdiene bei den Königlichen zwölf Millionen Euro netto. Das derzeitige Angebot liege bei nur einem weiteren Vertragsjahr mit der Option auf eine Verlängerung bis 2022. Diese sei aber an eine gewisse Anzahl an Einsätzen gebunden. Ramos wolle mehr Planungssicherheit. Die Fronten seien daher verhärtet.