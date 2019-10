Kapitän Sergio Ramos verteidigt Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane: "Verdient mehr Respekt"

Bei Real Madrid hängt nach der überraschenden 0:1-Pleite bei RCD Mallorca in der Primera División der Haussegen schief, zumal die "Königlichen" auch in der Champions League vor dem dritten Gruppen-Spieltag bereits unter Druck stehen. Im Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul am Dienstag (21 Uhr) benötigt Madrid nach einem Remis und einer Niederlage aus den ersten beiden Begegnungen einen Sieg. Real-Kapitän Sergio Ramos ergriff darum Partei für den von Teilen der spanischen Presse in Frage gestellten Trainer Zinedine Zidane.