Bericht: Sergio Ramos vor Abschied bei Real Madrid - Transfer-Wunsch mitgeteilt

Abwehr-Star Sergio Ramos vom spanischen Rekordmeister Real Madrid will nach Informationen eines Fernsehsenders angeblich schon zur kommenden Saison nach China wechseln. Der 33 Jahre alte Kapitän habe Klubboss Florentino Pérez um eine vorzeitige kostenlose Freigabe gebeten, hieß es am Montag in der Sendung Jugones des TV-Senders La Sexta.

Real Madrid: Klub-Boss lehnt Wechsel von China-Klub für Ramos ab

Sergio Ramos gewann mit Real Madrid keinen Titel

Der Innenverteidiger spielt seit schon seit 14 Jahren für Real Madrid. Er war im Sommer 2005 für rund 27 Millionen Euro vom FC Sevilla in die Hauptstadt gewechselt. Mit Real gewann er unter anderem vier Mal die Champions League, zuletzt drei Mal in Serie zwischen 20016 und 2018, sowie vier Mal die Primera División.

In der abgelaufenen Saison gewannen die Weißen aber keinen einzigen Titel. In der Königsklasse scheiterte der Titelverteidiger schon im Achtelfinale sensationell an Ajax Amsterdam. In der Liga belegte man nur Platz drei mit 19 Punkten Rückstand auf Meister FC Barcelona. Der Abstand zum Erzrivalen war so groß wie noch nie seit Gründung der Liga im Jahr 1929.