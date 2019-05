Bericht: Nach Streit mit Klub-Boss Perez - Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos vor Wechsel

Sergio Ramos ist eine Institution bei Real Madrid. Seit 2005 hält der Innenverteidiger bei den Königlichen hinten den Laden dicht. Damals mit inzwischen längst in den Ruhestand verabschiedeten Legenden wie Roberto Carlos, Zinédine Zidane oder Ronaldo, heute mit Größen wie Toni Kroos oder Torwart Thibaut Courtois an der Seite. Doch nach 14 Jahren im Klub könnte die Ära Ramos im Sommer ein Ende finden, das unrühmlicher kaum sein könnte.

Ramos: PSG und Manchester United interessiert

Ramos gehört seit Jahren zu den besten und konstantesten Innenverteidigern der Welt. In 14 Jahren bei Real Madrid absolvierte der 33-Jährige 606 Pflichtspiele für die Königlichen und erzielte dabei beeindruckende 84 Tore. Seine Titelsammlung umfasst neben dem WM-Titel 2010 und zwei Europameisterschaften mit Spanien unter anderem vier Triumphe in der Champions League. Vertraglich ist Ramos noch bis 2021 an Real Madrid gebunden - und soll im Kontrakt die utopische Ausstiegsklausel in Höhe von 800 Millionen Euro verankert haben.