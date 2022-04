Mailänder Gleichschritt im Kampf um den Titel in Italien: AC und Inter siegen souverän 

In der entscheidenden Phase der Saison läuft alles auf einen spannenden Titelkampf in der italienischen Serie A hinaus. Die beiden Stadtrivalen Inter Mailand und AC Mailand haben ihre beiden Pflichtaufgaben am Freitagabend problemlos erledigt. Zunächst gewann der aktuelle Tabellenzweite von Trainer Simone Inzaghi mit 3:1 (1:0) bei Spezia Calcio. Nach der Führung durch Marcelo Brozovic (31. Minute) erhöhte der eingewechselte Lautaro Martinez (73.), ehe die Gastgeber dank Giulio Maggiore zwei Minuten vor dem Ende zum 1:2 kamen. Der ebenfalls von der Bank gekommene Alexis Sanchez stellte in der Nachspielzeit das Endergebnis her. Anzeige

Zwischenzeitlich hatte sich Inter damit am ärgsten Konkurrenten vorbeigeschoben. Doch Milan ließ im heimischen Stadion ebenfalls nichts anbrennen. Die Mannschaft von Stefano Pioli besiegte den abstiegsbedrohten CFC Genua ohne die Hilfe des am Knie verletzten Top-Star Zlatan Ibrahimovic mit 2:0 (1:0). Die Treffer für AC erzielten Rafael Leao (11.) und Junior Messias (87.). Damit hat das Pioli-Team seinen Vorsprung von zwei Punkten vor dem Rivalen wieder hergestellt. Am kommenden Dienstag treffen die Mailänder Klubs im Pokal-Halbfinale nach dem 0:0 im Hinspiel aufeinander, auch da wird der schwedische Routinier Ibrahimovic fehlen.