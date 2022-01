Serie-A-Ausschluss abgewendet: Ribéry-Klub Salernitana stellt neuen Eigentümer vor

Der italienische Krisen-Klub US Salernitana 1919 um Ex-Bayern-Star Franck Ribéry hat den drohenden Ausschluss aus der Serie A abgewendet. Unternehmer Danilo Iervolino unterzeichnete am Donnerstag die nötigen Papiere für die Anteile des aktuellen Tabellenschlusslichts. "Ich bitte alle um etwas Geduld, denn ich bin ein Neuling in diesem Bereich", sagte Iervolino laut Vereinsmitteilung. Er sei aber optimistisch, dass sein Projekt bald Erfolge zeige.

