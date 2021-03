Serie A: Inter Mailand baut Tabellenführung aus – Cristiano Ronaldo brilliert bei Juventus-Sieg

Inter Mailand hat seinen Vorsprung in der italienischen Serie A weiter ausgebaut. In einem Spiel auf dürftigem Niveau rettete der argentinische Stürmer Lautaro Martinez am Sonntag mit seinem Treffer fünf Minuten vor dem Ende den mühevollen 2:1 (0:0)-Erfolg des Spitzenreiters der höchsten italienischen Liga beim Tabellen-18. FC Turin. Es war der achte Sieg in Serie für Inter.

Ronaldo-Dreierpack führt Juve an AC Mailand ran

Damit beträgt der Vorsprung von Inter auf Stadtrivale AC Mailand nun neun Punkte. Die Rossoneri verloren am Sonntagabend nämlich ihr Spiel gegen die SSC Neapel. Matteo Politano erzielte in der 49. Minute den Siegtreffer für die Süditaliener. Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic sah auf Seiten der Mailänder in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Die Rossoneri ließen mit der Pleite nicht nur den Rückstand auf Inter wachsen. Sie büßten auch Vorsprung auf Juventus Turin auf Platz drei ein. Die Turiner besiegten Cagliari Calcio am frühen Abend dank dreier Treffer von Superstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese erzielte in der 10., 25. und 32. Minute seine Saisontreffer 21, 22 und 23 zum 3:1 (3:0)-Sieg von Juve. Inter grüßt nun mit 65 Punkten von der Spitze, die AC folgt mit 56 Punkten, dahinter lauert Juventus mit 55 Zählern und einem Spiel weniger.