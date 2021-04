Serie A: Inter Mailand marschiert Richtung Titel – Champions League für Juventus in Gefahr

Nach elf Jahren steht Inter Mailand in der italienischen Serie A wieder vor der Meisterschaft. Die Mailänder von Trainer Antonio Conte gewannen am Sonntag knapp mit 1:0 (0:0) gegen Hellas Verona. Gleichzeitig ließ der Tabellen-Zweite Juventus Turin erneut Punkte. Bei der AC Florenz spielte der Serien-Meister um Superstar Cristiano Ronaldo nur 1:1 (0:1). Der Vorsprung von Inter auf Juve beträgt nun fünf Spieltage vor Saisonende bereits 13 Punkte. Die AC Mailand kann am Montag allerdings mit einem Sieg bei Lazio Rom (20.45 Uhr, DAZN) bis auf zehn Punkte heranrücken. Anzeige

Der Spitzenreiter aus Mailand tat sich gegen Verona am Sonntagnachmittag lange schwer. Erst in der 76. Minute erlöste Matteo Darmian die Conte-Elf mit dem Siegtreffer und nährte die Hoffnungen der Nerazzurri auf den Titel weiter. Bei einem schnellen Gegenstoß steckte Matteo Sensi auf Darmian durch, der am Keeper vorbeilegte. Kurz zuvor (68.) hatte Ex-BVB-Star Achraf Hakimi schon einen Freistoß an den rechten Winkel gesetzt.

Juventus hat Bergamo und Neapel im Nacken