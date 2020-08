Dritter Serie-A-Absteiger steht fest: Lecce muss in 2. Liga, FC Genua um Ex-HSV-Profi Behrami gerettet

Mit dem 38. Spieltag endete am Sonntagabend die Saison in der italienischen Serie A. Da Juventus Turin bereits als Meister feststand, lag der volle Fokus auf dem Abstiegskampf. Zwischen der US Lecce und dem FC Genua wurde es im Fernduell gegen den drohenden Abstieg nochmal spannend. Am Ende steht fest: Der Aufsteiger der letzten Saison, Lecce, muss den Gang zurück in die Serie B antreten und der FC Genua spielt 2020/21 weiter in der Serie A. Auch beteiligt: Zwei altbekannte Gesichter aus der Bundesliga.