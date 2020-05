Neustart der Serie A: Liga gibt erste Spielplan-Details bekannt - Zunächst Pokal und Nachholspiele

Italiens Serie A will zum Neustart nach der Corona-Pause am 20. und 21. Juni zunächst vier Ende Februar ausgefallene Partien nachholen. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Serie A am Freitagabend festgelegt hat. So soll Atalanta Bergamo mit dem deutschen Profi Robin Gosens dann gegen Sassuolo antreten, Inter Mailand soll gegen Sampdoria Genua spielen. Norditalien war zunächst besonders schwer von der Pandemie betroffen. Wie in den übrigen europäischen Topligen werden auch in Italien sämtliche Begegnungen als Geisterspiele, also ohne Zuschauer, ausgetragen.