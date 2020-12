Franck Ribery überzeugt als Vorlagengeber: Florenz fügt Juventus Turin erste Saisonniederlage zu

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat nach einer Niederlage am Grünen Tisch auch auf dem Platz erstmals in der laufenden Saison der Serie A verloren. Gegen die AC Florenz unterlag der amtierende Meister um Cristiano Ronaldo am Dienstag daheim 0:3 (0:1) gegen die Florentiner mit dem früheren Bayern-Profi Franck Ribéry. Der Franzose bereitete den Führungstreffer von Dusan Vlahovic in der dritten Minute mit einem feinem Zuspiel vor. Schon ab der 18. Minute musste Juve nach einer Roten Karte gegen den Kolumbianer Juan Cuadrado in Unterzahl spielen. Ein Eigentor von Alex Sandro (76.) und Martin Caceres (81.) stellten den Erfolg von Florenz sicher.

Anzeige