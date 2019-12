Trotz Ronaldo-Tor: Juventus Turin stolpert gegen Sassuolo - Tabellenführung in Gefahr

Leonardo Bonucci schoss die Alte Dame in der 20. Minute in Führung. Wenig später glich Jeremie Boga für Sassuolo aus (22.). Kurz nach der Halbzeit (47.) übernahmen die Gäste durch Francesco Caputo sogar die Führung, die Superstar Cristiano Ronaldo nach einem Foul an Paulo Dybala per Elfmeter (68.) ausglich. Der Portugiese konnte damit seit dem zehnten Spieltag mal wieder ein Tor schießen und sein Formtief überwinden, das zuletzt für Diskussionen gesorgt hatte. Der deutsche Nationalspieler Emre Can durfte von Beginn an spielen, wurde aber in der 54. Minute ausgewechselt.