Klubs der Serie A einigen sich auf Regelung bei Saison-Abbruch: Kein Meister und keine Absteiger

Laut Medienberichten sollen die 20 Klubs nun jedoch bereits über ein mögliches Szenario abgestimmt haben, sollte die Saison in der Serie A letztendlich doch noch abgebrochen werden. Demnach soll es dann weder einen Meister noch Absteiger geben. Die Teilnehmer am Europapokal würden in einem solchen Fall über den Punkteschnitt ermittelt werden.

Italien ist eines der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Ländern der Welt, vor allem in der nördlichen Region Lombardei mit Mailand und Bergamo gab es überdurchschnittlich viele Infektions- und Todesfälle in Zusammenhang mit der Erkrankung Covid 19. Spekulationen zufolge soll das Achtelfinalspiel in der Champions League zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia (4:1), das im Februar noch vor voll besetzten Zuschauerrängen stattgefunden hatte, das Ausbruchsgeschehen massiv beschleunigt haben. Wie in den übrigen europäischen Topligen werden auch in Italien sämtliche Begegnungen als Geisterspiele, also ohne Zuschauer, ausgetragen.