Serie A kompakt: Ronaldo führt Juventus zum Sieg - Inter Mailand Baut Tabellenführung aus

Juventus Turin ist in der italienischen Meisterschaft wieder auf den dritten Platz vorgerückt. Der Titelverteidiger gewann am Mittwochabend ein Nachholspiel in der Serie A gegen den Tabellenfünften SSC Neapel mit 2:1 (1:0). Cristiano Ronaldo (13.) traf mit seinem 25. Saisontor zum 1:0 für Juve, der eingewechselte Paulo Dybala (73.) erhöhte auf 2:0. Den Treffer für Neapel erzielte Lorenzo Insigne (90. Minute) mit einem Foulelfmeter.

