Sportminister bestätigt Datum: Saison-Fortsetzung in der Serie A am 20. Juni

In der Serie A darf ab dem 20. Juni wieder der Ball rollen. Die Freigabe dazu erhielt die Liga am Donnerstag von der italienischen Regierung. Der italienische Fußballverband (FIGC) hatte zuletzt ähnlich wie die Bundesliga ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zur Fortsetzung der Spielbetriebs entwickelt. Sportminister Vincenzo Spadafora kündigte an: "Die Serie A wird am 20. Juni wieder starten. Meine Hoffnung ist, dass die Coppa Italia (der nationale Pokal-Wettbewerb; d. Red.) in der Woche davor starten kann", zitierten italienische Medien Sportminister Vincenzo Spadafora nach einer Telekonferenz mit dem FIGC und der Lega Serie A am Donnerstagabend. "Italien beginnt den Neustart, und daher ist es richtig, dass auch der Fußball neu startet."

Seit dem 18. Mai sind Juventus Turin um Cristiano Ronaldo, Inter Mailand und Co. wieder im Mannschaftstraining. Die Saison war am 9. März unterbrochen worden. Zwölf Partien in der Liga stehen noch aus. Derzeit führt Juve (63 Punkte) die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung auf Lazio Rom (62) an.

Unklar bleibt zunächst, welchen Einfluss die Neustart-Entscheidung auf das Vorgehen des Pay-TV-Sender Sky Italia haben wird. Zuletzt gab es Streit zwischen der Serie A und dem Medienunternehmen wegen der Zahlung der letzten Tranche. Sky Italia strebte eine Preisreduzierung oder Verschiebung der Zahlung an - doch die italienische Liga blieb hart, kündigte sogar eine Mahnung an. "Die Vertragsbedingungen müssen eingehalten werden", heißt es in dem Schreiben an den Sender, der noch rund 220 Millionen Euro für die laufende Spielzeit zahlen muss.