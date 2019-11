Klubs der Serie A kündigen Kampf gegen Rassismus an: „Ernstes Problem“ in Stadien

Alle 20 Klubs der italienischen Serie A wollen nach eigenen Angaben stärker gegen Rassismus vorgehen. „Wir müssen anerkennen, dass wir ein ernsthaftes Problem mit dem Rassismus in italienischen Stadien haben und dass wir ihn womöglich im Laufe der Jahre nicht ausreichend bekämpft haben“, hieß es in einem gemeinsamen offenen Brief, der am Freitag auf den Webseiten der Serie A und deren Vereine veröffentlicht wurde.