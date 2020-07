Serie A: Tabellenführer Juventus Turin patzt – nur 3:3 gegen Sassuolo

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat auf dem Weg zum erhofften 36. Titel gepatzt. Trotz einer 2:0-Führung kam das Team um Superstar Cristiano Ronaldo am Mittwochabend über ein 3:3 (2:1) bei Sassuolo Calcio nicht hinaus. Fünf Spieltage vor Abschluss der Serie A hat Titelverteidiger Juve damit nun 77 Punkte auf dem Konto. Auf Rang zwei liegt Atalanta Bergamo (70), das Lazio Rom (69) am 33. Spieltag überholte. Das Hauptstadt-Team ließ beim 0:0 bei Udinese Calcio ebenfalls Punkte liegen.

Top-Verfolger ist nun vorerst Atalanta um den Deutschen Robin Gosens, die am Montag mit 6:2 über Brescia Calcio hinweg fegten. Am Donnerstag kann Inter Mailand allerdings noch vorbeiziehen. Die Nerazzurri treten dann auswärts bei SPAL Ferrara an (21.45 Uhr, DAZN). Für Juve steht am nächsten Spieltag am kommenden Montag ein echtes Top-Spiel an: Dann geht es gegen Lazio Rom.