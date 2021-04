Das ganz große Ding: Als der SC Langenhagen 2018 in die 1. Regionalliga aufstieg 

Es gibt Momente im Sportlerleben, die vergisst man nie. Spiele, bei denen man jetzt noch genau weiß, wo man sie damals verfolgt oder wie man sie erlebt hat. Geschichten, die von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr ausgeschmückt werden, aber immer gleich anfangen: „Weißt du noch...“ In unserer neuen Serie „Das ganz große Ding“ haben wir die Vereine im Umland nach ihrem ganz besonderen Ereignis der vergangenen Jahre gefragt. Im zweiten Teil erinnern sich die Basketballer des SC Langenhagen an ihren Aufstieg in die 1. Regionalliga. Anzeige Becker schwelgt in Erinnerungen „Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich über dieses Spiel rede oder nur daran denke“, sagt Björn Becker. „Wahrscheinlich werden mein Sohn und ich auch in zehn Jahren noch darüber reden.“ Jenes Spiel hatte dem SC Langenhagen doch noch den zwischenzeitlich schon abgehakten Aufstieg in die 1. Regionalliga gebracht.

Für Vater Becker als Trainer, den mittlerweile 17-jährigen Sohn Emilio als Edelfan und die weiteren Spieler, Fans und Betreuer war jenes Duell der 2. Regionalliga am 14. April 2018 das Spiel der Spiele. Mit 73:65 gewannen die Langenhagener am letzten Spieltag bei den Red Devils Bramsche und entrissen dem bis dahin an der Spitze thronenden Rivalen noch den Titel und den Aufstieg. Schon im Hinspiel ging die Post ab Schon das Hinspiel der bis dahin ungeschlagenen Teams dreieinhalb Monate zuvor ist denkwürdig gewesen. Nach regulärer Spielzeit wie auch nach erster und zweiter Verlängerung stand es remis. Erst in der dritten Overtime waren die Langenhagener mit den Kräften am Ende und verloren mit 98:110. Eine schwere Bürde, da die Becker-Burschen lange glauben mussten, dass sie im finalen Spiel die Bramscher höher schlagen müssten, um den direkten Vergleich und damit den Führungswechsel noch zu schaffen. Die Aufgabe wurde nur geringfügig einfacher, als die Red Devils am vorletzten Spieltag das Derby gegen den TSV Quakenbrück verloren. Nun reichte den Langenhagenern ein einfacher Sieg. Ungewollter Halt mit dem Bus Doch der geriet zum ersten Mal gleich bei der Anreise in weite Ferne. Nur eine halbe Stunde nach der Abfahrt wurde der mit Mannschaft und rund 30 Fans besetzte Bus immer langsamer. Der Fahrer musste einen ungewollten Halt einlegen und Probleme beheben. Eine drohende Niederlage wegen Nichtantretens und der kampflose Verlust der Chance wären der GAU gewesen.

Schnell schmiedeten die Offiziellen einen Plan B: Ein Haufen Taxis, um zumindest die Mannschaft rechtzeitig nach Bramsche zu bekommen. Doch bevor es so weit kommen musste, sprang der Motor des Busses wieder an. „Wir sind noch rechtzeitig in Bramsche angekommen“, erinnert sich Becker. "Ich hatte schon gedacht: Dann sollte es eben nicht sein" Doch der nächste Schock folgte auf dem Fuß. Von der Rekordkulisse von 1140 Zuschauern im Bramscher Hexenkessel und dem unbändigen Siegeswillen der Red Devils ließen sich die Langenhagener verunsichern. 0:18 lautete der Spielstand nach dem komplett vermasselten Start. „Manche waren überfordert, andere verunsichert. Und ich hatte schon gedacht: Dann sollte es eben nicht sein“, gestand Becker. Doch einen Rest Optimismus behielt er. Der im Winter geholte Jusuf el Domiaty sorgte dafür, dass der Rückstand nicht weiter wuchs, „aber so richtig kamen wir nicht heran“. Selbst als Becker in der Halbzeit die bisher zu wenig gezeigte Qualität monierte, passierte nur langsam etwas. Center Bart Zents brachte sein Team heran, der Führungswechsel wollte aber zunächst nicht gelingen.